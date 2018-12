Darter Van der Voort verder op WK

Darter Vincent van der Voort staat in de tweede ronde van het WK darts. ‘The Dutch Destroyer’, geboren in Purmerend, liet zich niet verrassen door Lourence Ilagan uit de Filipijnen: 3-1.

Van der Voort had het best lastig in een volgepakt Alexandra Palace in Londen. Hij kwam in de vierde en laatste set terug van een achterstand van 2-0 in legs.

Van der Voort stuit dinsdagavond in de tweede ronde op Darren Webster, de nummer dertien van de plaatsingslijst uit Engeland.

Raymond van Barneveld sluit maandag de avond af. Hij strijdt met Darius Labanauskas uit Litouwen om een plaats in de derde ronde.