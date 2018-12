Denver Nuggets is Toronto de baas

Het duel tussen Denver Nuggets en Toronto Raptors, de koplopers in de basketbalcompetitie NBA, is in het voordeel geëindigd van de best presterende ploeg in de Western Conference. De Nuggets wonnen met 95-86, met Nikola Jokic als topschutter met 26 punten. Jamal Murray besliste het duel met 15 van zijn 19 punten in het laatste kwart. Toronto is de koploper in de Eastern Conference.

Voor de Canadese ploeg was Kawhi Leonard met 29 punten de meest productieve speler. Beide teams hadden veel geblesseerden, bij de Raptors waren er zelfs maar tien man beschikbaar voor het topduel. Onder anderen de guards Kyle Lowry en Fred VanVleet ontbraken wegens blessures. Denver knokte zich in het derde kwart terug van een ruime achterstand en maakte in het laatste kwart de eerste 12 punten om met 80-72 opeens riant te leiden. Toronto kwam nog dichtbij (86-83) maar de zege was voor de Nuggets.