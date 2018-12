Skiër Marcel Hirscher heeft ook de parallelslalom in Alta Badia gewonnen. De Oostenrijker was zondag in het Italiaanse skigebied ook al de snelste op de reuzenslalom.

Hirscher won nog nooit eerder een parallelslalom, meetellend voor de wereldbeker. De Fransman Thibaut Favrot eindigde als tweede, zijn landgenoot Alexis Pinturault werd derde.

Hirscher boekte zijn 62e zege in de wereldbeker. Alleen Ingemar Stenmark (86 overwinningen) en Lindsey Vonn (82) waren nog succesvoller.