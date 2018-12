‘Snakebite’ Wright al klaar op WK darts

Voor Peter Wright is het WK darts al voorbij. De als derde geplaatste Schot had een bye in de eerste ronde, maar verloor bij zijn eerste optreden meteen. De Spanjaard Toni Alcinas zorgde in het Alexandra Palace van Londen voor de verrassing van de avond met een 3-1-zege.

De 48-jarige Wright, bijgenaamd Snakebite, was in 2014 nog verliezend WK-finalist tegen Michael van Gerwen. Twee maanden geleden troffen beiden elkaar nog in de finale van de World Grand Prix in Dublin. Ook toen was Van Gerwen te sterk voor de Schot met de hanenkam.