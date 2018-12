Genoeg sneeuw voor Vierschansentournee

De befaamde Vierschansentournee kan gewoon doorgaan, ondanks de milde temperaturen in Duitsland en Oostenrijk. Volgens de organisatie ligt op alle vier de locaties genoeg sneeuw om te kunnen springen. ,,We kunnen de schansen dus gaan prepareren”, zei voorzitter Johann Pichler van de Vierschansentournee.

De eerste wedstrijd is op 30 december in Oberstdorf. Twee dagen later vindt het traditionele nieuwjaarsspringen in Garmisch-Partenkirchen plaatst, gevolgd door de wedstrijden in Innsbruck (4 januari) en Bischofshofen (6 januari). Jaarlijks komen bij elkaar zo’n 100.000 toeschouwers af op het evenement.

De 66e editie van de Vierschansentournee leek in gevaar te komen door de milde temperaturen en vele regenval, maar de omstandigheden op de vier locaties blijken goed genoeg om te kunnen springen. De Pool Kamil Stoch zorgde in de vorige editie voor een ‘grand slam’ door alle wedstrijden te winnen.