Jarige Van der Voort verslaat Webster op WK

Vincent van der Voort heeft zijn verjaardag bekroond met een plek in de derde ronde van het WK darts. ‘The Dutch Destroyer’ won in Londen verrassend van Darren Webster: 3-0. De Engelsman bereikte vorig jaar nog de kwartfinale.

Bovendien presteerde Webster het hele seizoen constant. Daardoor is hij bij het WK ingeschaald als de nummer dertien van de plaatsingslijst. Van der Voort was daar niet onder de indruk van. De in Purmerend geboren darter profiteerde optimaal van het zwakke spel van zijn tegenstander.

Webster toonde geen moment aan waarom hij zo hoog staat op de wereldranglijst. ‘The Demolition Man’ haperde vooral op de dubbels. De snelgooiende Van der Voort kwam steeds beter in zijn spel en de derde set was snel voorbij, zodat hij zijn 43e verjaardag in stijl kan vieren.