Darters Nentjes en De Graaf snel uitgeschakeld

Het is de Nederlandse darters Geert Nentjes en Jeffrey de Graaf niet gelukt de tweede ronde te bereiken op het WK (PDC). De twintigjarige Urker Nentjes verloor kansloos in drie sets van de Engelsman Nathan Aspinall: 3-0. De Graaf redde het in vijf sets niet tegen Noel Malicdem uit de Filipijnen.

De debuterende Nentjes was zichtbaar onder de indruk van de entourage in een volgepakt Alexandra Palace. Hij begon nerveus en bood alleen in de derde set enige tegenstand.

Aspinall won de eerste leg toen de Nederlander nog op 304 punten stond. Nentjes had in de tweede leg niet voldoende aan acht pijlen om een dubbel te gooien. Hij verloor de eerste set met een gemiddelde van slechts 69 punten over drie pijlen. Nentjes bleef in zijn gehele eerste wedstrijd op een WK steken op een gemiddelde van 78.

Ook Jeffrey de Graaf overleefde de openingsronde van het WK niet. De 28-jarige Noord-Hollander verloor na een 2-1-voorsprong met 3-2 van Malicdem. De Graaf had een gemiddelde van 78,5 en Malicdem gooide per pijl gemiddeld ruim zeven punten meer.

De Graaf heeft nog nooit een partij gewonnen op het WK. Hij deed al zes keer mee.