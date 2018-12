Deal over Cubaanse honkballers in VS

Spelers onder de 25 jaar moeten eerst nog wel toestemming vragen aan de Cubaanse autoriteiten om een profcontract te mogen ondertekenen in de VS. Indien ze er toch voor kiezen om te vluchten naar het Amerikaanse grondgebied, zullen ze een speelverbod van een tot twee jaar opgelegd krijgen.

De Amerikaanse Major League Baseball heeft met de Cubaanse honkbalfederatie een akkoord bereikt over een legale instroom van Cubaanse profs in de MLB. Cubaanse spelers van boven de 25 jaar, of met zes ‘dienstjaren’ in de Cubaanse competitie, zijn onder de nieuwe regels vrij om een contract te ondertekenen bij een Amerikaanse club. De tijd dat de Cubaanse honkballers daarvoor eerst moesten overlopen naar de Verenigde Staten is voorbij.

