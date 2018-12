Frijns ook in 2019 voor Audi in DTM

Autocoureur Robin Frijns maakt ook komend seizoen zijn opwachting in de DTM (Deutsche Tourenwagen Masters). De 27-jarige Limburger krijgt bij Audi gezelschap van Jamie Green, Loïc Duval, Nico Müller, René Rast en Mike Rockenfeller.

,,Ik ben erg verheugd te melden dat ik terugkeer in de DTM. Ik kan niet wachten om in de nieuwe auto te springen; meer power en meer vermaak”, schreef Frijns op social media. De toerwagenklasse gaat komend jaar gebruik maken van turbomotoren.

,,Volgend jaar zien we veel spannende innovaties in de DTM. De krachtigere motor is er daar zeker een van”, zei Audi-baas Dieter Gass. ,,Met Loïc, Robin, Jamie, Nico, René en Mike hadden we in 2018 al een extreem sterke line-up en we houden in het nieuwe seizoen vast aan deze rijders.”