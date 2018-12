Mentel Paralympische Sporter van het Jaar

Bibian Mentel is voor de tweede keer in haar carrière geëerd met de titel Paralympische Sporter van het Jaar. De 46-jarige snowboardster kreeg de bijbehorende Jaap Eden Trofee tijdens het Sportgala in de Amsterdamse AFAS Live. TV- en radiopresentator Erik Corton reikte de prijs uit.

Mentel wist op de Paralympische Spelen in Pyeongchang twee gouden plakken te veroveren, op de onderdelen snowboardcross en banked slalom. De weg naar dat succes was zwaar voor de Loosdrechtse, die al een jarenlange strijd voert tegen kanker. Een maand voor de start van de Spelen in Zuid-Korea onderging ze nog een operatie.

Vier jaar geleden won ze ook al de titel, toen ze in 2014 haar eerste paralympische titel veroverde.