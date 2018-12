Meulenkamp buigt voor Smith in Londen

Ron Meulenkamp is bij het WK darts in Londen gestrand in de tweede ronde. De 30-jarige Brabander was niet opgewassen tegen de Brit Michael Smith, de nummer tien van de plaatsingslijst. Meulenkamp verloor in vier sets: 3-1.

Meulenkamp gaf Smith in de eerste set goed partij (3-2). In de tweede set (3-1) nam de Nederlander een voorsprong, maar daarna nam de thuisspeler het initiatief over. In de derde set (1-3) wist Meulenkamp zijn Britse tegenstander voor de eerste keer te breken. De voorsprong benutte hij daarna goed. In de vierde set (3-1) liet Smith zich niet nog een keer verrassen. Beide spelers deden qua gemiddelde niet veel voor elkaar onder: 94.07 punten voor Smith tegen 93.81 voor Meulenkamp.

De Australiƫr Simon Whitlock, de nummer acht van de plaatsingslijst, ging verrassend met 0-3 onderuit tegen de Brit Ryan Joyce.