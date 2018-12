Zwemster Toussaint positief bij dopingtest

Zwemster Kira Toussaint is bij wereldbekerwedstrijden in Peking begin november positief getest op doping. Bij de 24-jarige zwemster werden sporen van het verboden middel tulobuterol aangetroffen. Dat is een medicijn tegen astma. Ook de contra-expertise leverde een positief resultaat op. Toussaint zelf houdt vol onschuldig te zijn. ,,Het is voor mij volledig onbekend hoe deze stof in mijn lichaam terecht is gekomen”, zegt ze in een via zwembond KNZB verspreide reactie.

,,Zelf sta ik 100 procent voor een schone sport. Nog nooit in mijn leven ben ik in aanraking geweest met doping, of heb ik doping gebruikt. Ik ben altijd heel erg fel geweest in discussies over doping. Ik kan met mijn hand op mijn hart zeggen dat ik dit middel niet bewust heb genomen”, aldus Toussaint, die kort voor de WK kortebaan werd teruggetrokken. ,,Zelf heb ik astma en ik gebruik andere, toegestane medicatie.”