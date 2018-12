Groenewegen geopereerd aan hand

Dylan Groenewegen verscheen vrijdag bij de teampresentatie van Team Jumbo-Visma in Veghel met een gespalkte linkerhand op het podium. De topsprinter had in de ochtend een operatie ondergaan, die een botje in die hand moet verstevigen. ,,Het was een zwakke plek, dat wisten we al sinds de Tour toen het zichtbaar was op een röntgenfoto. We moesten alleen een moment zoeken om te opereren. Dat komt nooit uit, maar dit was nog de beste tijd.”

Zijn seizoensstart, in de Ronde van Valencia, komt volgens Groenewegen niet in gevaar. Daarbij, het voorjaar heeft dit jaar zeker geen prioriteit voor de 25-jarige Amsterdammer die zowel in de Tour als de Vuelta voor sprintzeges gaat. ,,Het seizoen is daardoor iets anders opgebouwd. In april rijd ik bijvoorbeeld geen wedstrijden.” Vorig jaar won hij twee Touretappes, achter elkaar ook nog. ,,Laat ik eerst maar eens proberen er weer eentje te winnen. De eerste in Brussel? Daar is in ieder geval een gele trui te verdienen.”