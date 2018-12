Skiër Gisin heeft intensive care verlaten

De vorige week gecrashte skiër Marc Gisin heeft de intensive care verlaten. De 30-jarige Zwitser werd afgelopen woensdag in het ziekenhuis van Luzern geopereerd en verhuisde vrijdag naar een gewoon ziekenhuisbed, meldde de Zwitser skifederatie.

Gisin raakte bewusteloos door een crash tijdens de afdaling van Val Gardena. De broer van de olympisch kampioenen Dominique en Michelle, die drie jaar geleden al eens hersenletsel opliep na een val in Kitzbühel, werd met een speciale vlucht naar een ziekenhuis in Zwitserland gebracht. Daar bleken zijn verwondingen mee te vallen. Hij had meerdere ribben gebroken en daarmee zijn longen beschadigd. Daarom was hij aan de kunstmatige beademing gelegd.

Hoe lang de skiër in het ziekenhuis moet blijven, is nog niet bekend.