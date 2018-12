Snowboarder Van der Velden 4e op slopestyle

Snowboarder Niek van der Velden is het wereldbekerseizoen op het onderdeel slopestyle goed begonnen. De 18-jarige snowboarder werd bij de eerste wereldbekerwedstrijd in Secret Garden in China vierde.

Van der Velden kwam in zijn derde run tot een score van 74,70 punten en daarmee belandde hij net naast het podium. De zege ging naar de Japanner Takeru Otsuka met 87,10 punten voor de Zweed Nilkas Mattsson (80,21). De Rus Vlad Chadarin was met 75,50 net iets beter dan Van der Velden.

De Nederlander plaatste zich afgelopen seizoen verrassend voor de Olympische Spelen in Pyeongchang. Dat liep uit op een teleurstelling. Bij de warming-up voor het onderdeel slopestyle kwam hij ten val en brak hij zijn arm.