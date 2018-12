Van de Pas naar derde ronde WK darts

Benito van de Pas is op het WK darts in Londen doorgedrongen tot de derde ronde. De als dertigste geplaatste Nederlander versloeg in Alexandra Palace in de tweede ronde de Canadees Jim Long ternauwernood met 3-2 in sets.

De 25-jarige Tilburger won de eerste twee sets overtuigend met 3-1 in legs, maar zag de derde set met 3-0 naar de 50-jarige Canadees gaan. In de vierde set leek de darter zich te herstellen. Hij miste echter drie darts op de zege en liet Long op gelijke hoogte komen. In de afsluitende set verzuimden beide darters een break te pakken en wist Van de Pas tot twee keer toe een nederlaag te voorkomen. Bij een 4-3-voorsprong sloeg hij zelf alsnog toe met een finish van 150.

Van de Pas treft in de derde ronde de Spanjaard Toni Alcinas. Die zorgde in de tweede ronde voor de grootste verrassing van het toernooi, door de als derde geplaatste Peter Wright uit te schakelen.