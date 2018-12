Volleybalster Schoot wacht knieoperatie

Volleybalster Myrthe Schoot moet een knieoperatie ondergaan. Dat meldde de 30-jarige international via haar Instagram-pagina.

,,Sport draait niet altijd om glorie en het winnen van medailles, soms gaat het ook om omgaan met tegenslagen”, zei Schoot. ,,Het is niet eenvoudig om niet in staat te zijn om je sport te beoefenen waarvan je zo houdt. Maar ik kom terug.”

De libero werd tijdens het afgelopen WK, in oktober in Japan, vierde met Oranje. In 2016 deed ze mee aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.