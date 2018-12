Honkballer Profar van Texas naar Oakland

Honkbalinternational Jurickson Profar verruilt Texas Rangers voor Oakland Athletics in de Amerikaanse Major League. Zijn transfer is onderdeel van een deal tussen drie teams van de MLB.

Profar beleefde een prima seizoen bij de Rangers met onder meer 20 homeruns. Hij wist in totaal 77 punten binnen te slaan voor zijn ploeg. Oakland Athletics wijst de 25-jarige Curaçaoënaar aan als tweede honkman. ,,We denken dat hij dit seizoen heeft laten zien waartoe hij in staat is. Hij zou komend seizoen wel eens echt kunnen doorbreken en een van de sterren van de league kunnen worden”, sprak directeur David Forst vol lof over zijn aanwinst.