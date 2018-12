Schaats- en wielerploeg Jumbo-Visma gepresenteerd aan de pers

Gistermiddag presenteerde Jumbo-Visma haar schaats- en wielerploeg aan de landelijke pers. Deze presentatie vond plaats bij het hoofdkantoor van Jumbo in Veghel. Na het wegvallen van Lotto is Jumbo op zoek gegaan naar een andere partner. Men vond deze in het Noorse bedrijf Visma.

Met een stevige basis en een behoorlijk financieel budget kunnen de teams zich opmaken voor het komende seizoen. De schaatsploeg voor het NK, EK en WK, de wielerploeg voor de klassiekers en de drie grote rondes, de Giro, de Tour en de Vuelta.

Naast het hoofdsponsorschap van Jumbo en Visma hebben zich nog meerdere bedrijven, als subsponsor, verbonden aan beide teams.

Jumbo heeft zich voor onbepaalde tijd aan deze ploegen verbonden. “Bij deze teams kun je, net als bij mijn eigen bedrijf, niet op de korte termijn denken, maar doe je dat op langere termijn”, aldus Jumbo topman Frits van Eerd.