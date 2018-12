Shiffrin evenaart slalomrecord Schild

De Amerikaanse skiester Mikaela Shiffrin heeft het slalomrecord van de Oostenrijkse Marlies Schild geëvenaard. De 23-jarige Shiffrin zegevierde in het Franse wintersportoord Courchevel voor de 35e keer in een wereldbekerwedstrijd op deze discipline. Het was al de vijftigste wereldbekerzege in haar carrière.

Shiffrin was vrijdag al de beste op de reuzenslalom en voegde er zaterdag haar zoveelste succes aan toe. De drievoudig wereldkampioene op de slalom kende wat geluk, want zeker in de tweede manche maakte ze in het begin van de race de nodige foutjes. Haar slotgedeelte was echter zo goed, dat ze alsnog de beste tijd neerzette. De Slowaakse Petra Vlhova eindigde als tweede op 0,29 seconde en de Zweedse Frida Hansdotter werd derde op 0,37.

Shiffrin zei aan de finish dat ze geluk had gehad. ,,Daarom ben ik ook dankbaar. Het valt niet mee om de focus op de race te houden als je steeds wordt afgeleid door records en statistieken.”