Zieke James loodst Lakers langs Pelicans

Met een ietwat zieke LeBron James in de ploeg was Los Angeles Lakers te sterk voor New Orleans Pelicans in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA: 112-104. James noteerde 22 punten, 12 rebounds en 14 assists, zijn derde zogeheten ‘triple double’ van dit seizoen en de 76e in zijn carrière.

Bij de verliezende ploeg uit New Orleans was Anthony Davis uitblinker met 30 punten en 20 rebounds. Ook hij was ziek voor de wedstrijd en een twijfelgeval, maar kon uiteindelijk wel spelen. Dat gold dus ook voor vedette James van de Lakers, die de middag voor het duel nog op bed had gelegen.

Toronto Raptors versloeg in eigen huis Cleveland Cavaliers: 126-110. Kawhi Leonard was topschutter met 37 punten. De Raptors verstevigden met hun 25e zege van dit seizoen de koppositie in de Eastern Conference.