Capecchi mag blijven bij Quick-Step

De Italiaanse wielrenner Eros Capecchi heeft zijn contract bij Quick-Step alsnog met een jaar verlengd. Capecchi verkeerde lang in onzekerheid en liet eerder op Twitter weten dat zijn toekomst in het peloton onzeker was. Kort voor de feestdagen tekende hij alsnog een nieuwe verbintenis waardoor hij volgend jaar in de kleuren van Deceuninck-Quick-Step de weg op kan.

De 32-jarige Italiaanse klimmer kwam aan het begin van 2017 over van Astana, maar vervulde in Belgische dienst sindsdien een onopvallende rol. In totaal reed hij in zijn loopbaan al zestien grote rondes. Eenmaal won hij een etappe: in de Giro d’Italia van 2011. ,,Het heeft even geduurd voor de knoop is doorgehakt, maar ik ben heel blij dat ik langer bij deze ploeg kan blijven”, zegt Capecchi op de website van Deceuninck-Quick-Step. Het team zal volgend seizoen uit 25 renners bestaan.