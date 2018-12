Derde nederlaag waterpolosters tegen VS

De waterpolosters hebben ook de derde en laatste oefeninterland in en tegen de Verenigde Staten verloren. In Lake Forest leed Oranje een ruime nederlaag: 3-12. Nomi Stomphorst, Rozanne Voorvelt en Sabrina van der Sloot maakten de doelpunten voor Nederland.

De ploeg van bondscoach Arno Havenga verloor dinsdag met 12-6 en donderdag met 12-5 tegen de VS, de regerend wereld- en olympisch kampioen. Nederland is Europees kampioen en verloor in juni de finale van de World League van Amerika.

De oefenstage in de Verenigde Staten was onder meer ter voorbereiding op de volgende wedstrijden in de World League. De waterpolosters speelt zaterdag 12 januari in Den Haag tegen Hongarije. Voor de winnaar van de World League ligt in juni 2019 het eerste ticket klaar voor de Olympische Spelen van Tokio. De Verenigde Staten zijn topfavoriet. ,,Alleen daarom al was het voor ons nuttig en leerzaam om weer veel tegen de Amerikanen te sparren”, aldus Havenga.