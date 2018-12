Lewis volgende tegenstander Van Gerwen

Adrian Lewis is de tegenstander van Michael van Gerwen in de vierde ronde van het WK darts. De Engelsman had enkele geen moeite zich te ontdoen van Darius Labanauskas, die in de vorige ronde Raymond van Barneveld verraste. Het werd 4-0 voor Lewis.

De Litouwer Labanauskas won slechts drie legs van de tweevoudig wereldkampioen (2011 en 2012). Lewis maakte een prima indruk met een gemiddelde van 98,19 en een checkoutpercentage van 50 procent. Hij besloot het eenzijdige duel door dubbel 12 te gooien.

De partij tussen de als eerste geplaatste Van Gerwen en Lewis wordt na de kerstdagen gespeeld. Van Gerwen heeft pas twee sets verloren op het WK. In zijn eerste partij versloeg hij Alan Tabern met 3-1 en een ronde later was hij met 4-1 te sterk voor Max Hopp.