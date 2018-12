Van der Voort klaar op WK darts

Vincent van der Voort is er bij de WK darts in Londen niet in geslaagd de laatste zestien te bereiken. De Nederlander verloor in de derde ronde met 4-3 van de Engelsman Chris Dobey. Van der Voort keek twee keer tegen een achterstand aan maar leek bij een 3-2-voorsprong in sets op weg naar een plaats in de achtste finales. Met 3-0 in legs kwam Dobey weer op gelijke hoogte waarna de Engelsman de zevende set met 3-1 in zijn voordeel besliste.

Dobey neemt het na de kerstdagen op tegen de Schot Gary Anderson voor een plaats in de kwartfinales. Van der Voort kwam vorig jaar een ronde verder waarin hij toen strandde tegen Raymond van Barneveld.