CCC neemt al afscheid van Denifl

De Oostenrijkse wielrenner Stefan Denifl ziet af van zijn contract bij CCC Team. Hij zou vanaf 1 januari deel uitmaken van de nieuwe equipe die de voortzetting is van BMC, maar om persoonlijke redenen laat de 31-jarige Denifl het contract ontbinden.

CCC Team heeft de wens van de renner gerespecteerd. Verdere uitleg kwam er niet omwille van de privacy van de renner, aldus de ploeg in een korte verklaring.

Denifl reed de voorbije twee jaar voor Aqua Blue Sport, dat niet meer bestaat. Hij kende vooral in 2017 een sterk seizoen met de eindzege in de Ronde van Oostenrijk en een etappezege in de Ronde van Spanje.

CCC komt in 2019 uit in de WorldTour. De Belg Greg Van Aevermaet is een van de bekendste renners. Ook Laurens ten Dam rijdt volgend jaar in dienst van de ploeg die een Poolse licentie heeft.