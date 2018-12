Giannis Antetokounmpo heeft de basketballers van Milwaukee Bucks aan een uitzege op New York Knicks in de NBA geholpen (109-95). De Griek maakte maar liefst dertig punten in Madison Square Garden.

Milwaukee Bucks vierde de vijfde zege in zes wedstrijden. De formatie staat tweede in de Eastern Conference. New York Knicks is de nummer voorlaatst.