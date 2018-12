Mentsjov ploegleider bij Gazprom-RusVelo

Denis Mentsjov keert terug in de wielersport. De oud-renner van Rabobank gaat bij Gazprom-RusVelo aan de slag als ploegleider.

Mentsjov won als renner van Rabobank in 2005 en 2007 de Ronde van Spanje en in 2009 de Ronde van Italiƫ. In de Tour de France van 2010 eindigde de Rus als derde, maar hij schoof na de diskwalificatie van Alberto Contador een plaatsje op. Vanwege verdachte bloedwaarden werd Mentsjov later zelf ook uit de eindstand geschrapt.

De nu 40-jarige Mentsjov stopte in 2013 met wielrennen. ,,Ik ben blij om deel uit te gaan maken van de enige Russische profwielerploeg”, aldus Mentsjov op de website van zijn werkgever.