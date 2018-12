Van der Poel ook op Zolder oppermachtig

Veldrijder Mathieu van der Poel blijft zijn concurrenten geselen. In de wereldbekercross van Heusden-Zolder liet hij al in de derde van negen ronden het hele veld achter. In vloeiende stijl reed de Europees kampioen naar zijn achttiende zege van het seizoen, de vijfde op rij in de wereldbeker.

Wereldkampioen Wout van Aert reed al in de eerste ronde lek, maar bleef nog enigszins in de buurt van de Nederlander. De Belg werd tweede op 16 seconden.

De derde plek was voor de Nederlander Joris Nieuwenhuis, de wereldkampioen bij de beloften van 2017. Zondag, bij de wereldbekercross in Namen, was Nieuwenhuis al vierde. De Belg Toon Aerts, nog steeds leider in het wereldbekerklassement, werd vierde.