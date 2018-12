Bondscoach Thomsen verlaat handbalsters

Helle Thomsen stopt als bondscoach van de Nederlandse handbalsters. Onder leiding van de Deense greep Oranje deze maand nog brons op het EK in Frankrijk.

,,De ambities van Helle, die wij ook nastreven, overstijgen de mogelijkheden van de handbalbond”, motiveert technisch directeur Paul van Gestel het vertrek de bondscoach.,,Eigenlijk is het omdat ik te ambitieus en doelgericht ben. Ik wil optimaliseren op alle fronten om grotere doelen te kunnen halen voor het team”, reageert Thomsen.

Nog geen twee weken geleden vertelde Van Gestel nog dat hij graag verder wilde met Thomsen. ,,De intentie is er om door te gaan en zij heeft ook die intentie uitgesproken. Maar we moeten nog met elkaar om de tafel, want we weten haar eisen nog niet”, zei hij na het EK.