Büchli weer nationaal kampioen op sprint

Baanwielrenner Matthijs Büchli heeft zijn nationale titel op de sprint geprolongeerd. Hij was in de finale in twee heats te sterk voor Jeffrey Hoogland. Harrie Lavreysen snelde in Apeldoorn naar het brons.

Joost van der Burg veroverde de nationale titel op de achtervolging. Hij versloeg Koen Bouwman in de eindstrijd. Ryan Schilt eindigde als derde. Wereldkampioene Kirsten Wild maakte haar favorietenrol waar op de puntenkoers. Ze won voor Amy Pieters en Amber van der Hulst.

Kyra Lamberink was de beste op de 500 meter tijdrit in een tijd van 34,176. Lamberink, afkomstig uit Bergentheim, prolongeerde daarmee haar titel. Het zilver was voor Laurine van Riessen: 34,427. Shanne Braspennincx was de enige andere renster die onder de 35 seconden bleef: 34,817, goed voor brons. Elis Ligtlee meldde zich kort voor aanvang af wegens ziekte.