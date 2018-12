Coopmans nieuwe bondscoach van schaatsers

Jan Coopmans is de nieuw bondscoach van de langebaanschaatsers. Hij is de opvolger van Geert Kuiper, die aan het einde van het vorige seizoen naar de Canadese bond is vertrokken.

Coopmans krijgt verantwoording voor de massastart, de ploegenachtervolging en de teamsprint. Bij het ontbreken van een bondscoach namen coaches van topteams die onderdelen de afgelopen maanden voor hun rekening. De 61-jarige Limburger werkte de afgelopen twintig jaar bij de Duitse bond. Hij is tot en met de Olympische Spelen van 2022 in Peking aangesteld.

,,We zijn blij dat we de juiste man op de juiste plek hebben kunnen benoemen”, zegt technisch directeur Remy de Wit van de Nederlandse schaatsbond. ,,Met Jan Coopmans halen we een bondscoach in huis die kennis van zaken koppelt aan de kunst om mensen met elkaar te verbinden. Wij hebben er veel vertrouwen in dat deze Jan met een frisse blik teams gaat smeden die de komende jaren succesvol zullen zijn, met als ultieme doel de Winterspelen van 2022.”

Coopmans kijkt uit naar zijn nieuwe functie. ,,Na zo lang in Duitsland te hebben gewerkt, werd het tijd om naar huis te gaan”, zegt hij. ,,Voor mij als trainer is hiermee de cirkel rond. Ik heb er erg veel zin om samen met de Nederlandse topschaatsers de weg naar Peking 2022 in te slaan.”