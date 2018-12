Tokio 2020: vrijwilligers voor het uitkiezen

De organisatie van de Olympische Spelen en de Paralympische Spelen van Tokio heeft niet te klagen over hulp in 2020. Liefst 186.101 mensen hebben een aanvraag ingediend om beide evenementen vlekkeloos te laten verlopen. Geïnteresseerden hadden tot 21 december de tijd zich aan te melden als vrijwilliger. Zij worden onder meer ingezet in de stadions, perscentra, bij bus-en treinstations en op het vliegveld.

De organisatoren melden niet hoeveel vrijwilligers zij nodig hebben, wel dat zij gehoopt hadden op zo’n 80.000 geïnteresseerden. ,,We zijn blij dat we zoveel aanvragen hebben ontvangen”, zei topman Toshiro Muto namens Tokio 2020. ,,We gaan deze vrijwilligers nu meerdere programma’s aanbieden in het kader van hun opleidingstraject voor de Spelen.” Van de kandidaat-vrijwilligers heeft 63 procent de Japanse nationaliteit. Het gaat om ongeveer net zo veel mannen als vrouwen, van tieners tot 80-plussers.