Achtste titel Wüst op 1500 meter

Ireen Wüst heeft bij de NK afstanden in Heerenveen haar achtste titel op de 1500 meter veroverd. De 32-jarige schaatsster, olympisch kampioene op dit onderdeel, zegevierde in een tijd van 1.55,39. Antoinette de Jong eindigde als tweede in 1.56,04. Melissa Wijfje pakte brons met 1.56,70.

Wüst won haar eerste Nederlandse titel op de 1500 meter in het seizoen 2005-2006. Titelhoudster Jorien ter Mors ontbrak in Thialf. Ze komt dit seizoen niet in actie wegens een knie-operatie.

De top drie kwalificeerde zich voor de WK afstanden in februari in Inzell. De uitslag van de 1500 meter telt met de 3000 meter, die zaterdag wordt verreden, tevens mee voor een fictief klassement. De eerste drie van die gecombineerde rangschikking mogen deelnemen aan de EK allround in januari in Collalbo.

Lotte van Beek liep het podium als nummer vier op 0,01 seconde mis (1.56,71). De 19-jarige Joy Beune, de tegenstander van Wüst in de laatste rit, belandde op de vijfde plaats met een tijd van 1.56,99.

Carlijn Achtereekte reed met een persoonlijk record van 1.57,39 de zesde tijd. De olympisch kampioene op de 3000 meter miste het eerste deel van het seizoen door darmklachten.

Wüst schreef dit seizoen al twee wereldbekerraces op de 1500 meter op haar naam. Twee weken geleden zegevierde ze in Thialf met een baanrecord (1.53,30).