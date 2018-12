Carlsen laat wereldtitel snelschaken aan Rus

De Rus Daniil Doebov mag zich de wereldkampioen snelschaken noemen. De 22-jarige grootmeester uit Moskou was de beste op het WK in Sint-Petersburg. Doebov eindigde na vijftien partijen op 11 punten, een half punt meer dan vier schakers onder wie Magnus Carlsen. De Noor prolongeerde vorige maand in Londen zijn wereldtitel schaken.

In de tweekamp met de Amerikaan Fabiano Caruana eindigden alle klassieke partijen toen in remise. Een tiebreak met snelschaken moest de beslissing brengen en daarin was Carlsen beter bedreven dan zijn uitdager. Bij het WK snelschaken in Sint-Petersburg, waar de deelnemers slechts 15 minuten bedenktijd hebben plus 10 seconden per zet, moest de Noor echter zijn meerdere erkennen in Doebov. Carlsen werd in 2014 en 2015 wereldkampioen snelschaken.

De Nederlandse troef Anish Giri eindigde met 10 punten op de achtste plaats.