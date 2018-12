Eerste WB-zege op reuzenslalom voor Vlhova

Petra Vlhova heeft voor het eerst in haar loopbaan een wereldbekerwedstrijd op de reuzenslalom gewonnen. De Slowaakse deed dat vrijdag in Semmering in Oostenrijk. De Duitse Viktoria Rebensburg eindigde op 0,45 seconden als tweede en wereldkampioene Tessa Worley uit Frankrijk finishte op 0,60 seconden als derde.

Mikaele Shiffrin leidde na de eerste run nog. De Amerikaanse, regerend olympisch kampioene, moest uiteindelijk met de vijfde plek genoegen nemen. De Italiaanse Federica Brignone, die als zesde eindigde, behoudt de leiding in de wereldbeker reuzenslalom. In de strijd om de algemene wereldbeker heeft titelhoudster Shiffrin een ruime voorsprong op de concurrentie.

De 23-jarige Vlhova heeft nu vijf wereldbekerzeges achter haar naam steun. De vorige vier behaalde ze op de slalom.

Zaterdag staat in Semmering een slalom op het programma.