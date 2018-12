Elis Ligtlee stopt per direct met baanwielrennen. De olympisch kampioene op het onderdeel keirin mist het plezier en de motivatie, meldde ze in een verklaring op haar website. Ze sluit op 24-jarige leeftijd af met een trits aan nationale en internationale titels en ereplaatsen.

,,Ik miste de afgelopen tijd het plezier in wat ik deed en was steeds op zoek naar de noodzakelijke motivatie om er vol voor te gaan. Na lang wikken en wegen heb ik de knoop doorgehakt en ben ik eerlijk naar mezelf geweest en heb het besluit genomen om te stoppen met baanwielrennen.”

Ligtlee begon als jong meisje op de BMX-fiets, maar ging niet door in deze tak van sport. De Eerbeekse vond het te gevaarlijk en om die reden stapte ze over naar de piste. Vanaf haar entree in 2011 was ze succesvol in het baanwielrennen en grossierde ze in titels. Haar specialiteiten waren de sprint, 500 meter tijdrit en de keirin.

Haar absolute hoogtepunt beleefde ze op de Olympische Spelen in 2016 in Rio, waar ze verraste met de gouden medaille op de keirin. Na Rio nam ze een lange rustperiode vanwege knieklachten. Op de WK begin dit jaar in Apeldoorn behaalde ze brons op de 500 meter tijdrit. Ze reed in november nog de wereldbeker in Berlijn en dat blijkt nu haar laatste optreden op het hoogste niveau te zijn geweest.

,,Hoe moeilijk deze keuze ook is, ik kijk terug op een mooie carrière en bedank iedereen; familie, vrienden, sponsoren, trainers en coaches van de KNWU die mij tijdens mijn topsportcarrière gesteund hebben. Het is nu tijd voor een nieuw hoofdstuk in mijn leven. We gaan kijken wat me dit gaat brengen.”