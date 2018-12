Minderhoud wint Grand Prix in Mechelen

Dressuurruiter Hans Peter Minderhoud heeft tijdens Jumping Mechelen de Grand Prix voor de wereldbeker op zijn naam geschreven. Met Glock’s Dream Boy NOP haalde hij een score van 75,87 procent. Minderhoud bleef daarmee de Duitse Helen Langehanenberg (Damsey, 75,72 procent) net voor.

,,Dit was veruit zijn beste Grand Prix tot nu toe, Glock’s Dream Boy begint het spelletje te snappen”, zei Minderhoud over zijn 10 jaar oude hengst. ,,In de wereldbekerkwalificatie van Londen won ik ook de Grand Prix, maar toen had ik niet helemaal het goede gevoel. Er zat zeker meer in. Ik twijfelde of ik hem hier in Mechelen moest rijden. Ik ben erg blij met de progressie die Glock’s Dream Boy in anderhalve week toont.”

Madeleine Witte-Vrees eindigde met Cennin als achtste, Patrick van der Meer werd elfde met Zippo. Zaterdag is de wereldbekerwedstrijd met de kür op muziek.