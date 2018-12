Pijnlijke heup kwelt Murray nog steeds

Tennisser Andy Murray heeft nog altijd pijn in de heup die hem zo lang kwelt. ,,Ik moet wedstrijden spelen en dan zien hoe het voelt. Ik hoop dat de pijn minder wordt als ik een aantal partijen heb getennist”, zegt de Schot in aanloop naar het toernooi in Brisbane.

Murray onderging begin dit jaar een heupoperatie en maakte pas in juni zijn rentree. In september beĆ«indigde hij voortijdig het seizoen, omdat hij bleef kwakkelen met de heup. Nu het nieuwe tennisjaar op het punt van beginnen staat, is de drievoudig grandslamwinnaar nog steeds niet zeker van een pijnvrij lijf. ,,Ik sta er beter voor dan een jaar geleden, want toen was het hopeloos, maar ik ben nog steeds niet zonder klachten.”

Murray is voormalig nummer 1 van de wereld, maar inmiddels afgezakt naar de 256e plaats op de wereldranglijst. Het toernooi in Brisbane dient als voorbereiding op de Australian Open later in januari.