Spalletti: tot hier en niet verder

Luciano Spalletti heeft vrijdag in duidelijke bewoordingen afstand genomen van het gedrag van een deel van de supporters van Internazionale. ,,Ik veroordeel wat er is gebeurd, zonder mitsen en maren. Er is een grens bereikt wat betreft haat en discriminatie in het voetbal”, aldus de trainer van de Milanezen.

Spalletti doelde op het gedrag van de harde kern van Inter in de thuiswedstrijd tegen Napoli van woensdag. Als de Senegalese verdediger Kalidou Koulibaly de bal had, klonken apengeluiden in het stadion. De Italiaanse bond heeft Inter bestraft. De komende twee thuiswedstrijden zijn geen supporters welkom.

Spalletti sprak vrijdag zijn steun uit richting Koulibaly. ,,Het is teleurstellend dat we de komende duels zonder publiek moeten spelen. Maar als dat de prijs is die we moeten betalen om deze strijd te winnen dan doen we dat graag”, aldus de coach, die zaterdag met Inter de uitwedstrijd speelt tegen Empoli.