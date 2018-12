Van de Pas loopt kwartfinale WK mis

Michael van Gerwen is de enig overgebleven Nederlandse darter bij het wereldkampioenschap. Benito van de Pas strandde vrijdag in de achtste finales. De Tilburger pakte tegen de Noord-Ier Brendan Dolan slechts één set: 1-4 (1-3, 1-3, 0-3, 3-2, 2-3). Van de Pas, die nog nooit de kwartfinales bereikte, was in Londen de nummer 30 van de plaatsingslijst.

Van Gerwen verzekerde zich donderdag van een plek bij de laatste acht. De tweevoudig wereldkampioen zette de Engelsman Adrian Lewis, die het WK ook tweemaal won, met 4-1 aan de kant.