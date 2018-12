Van Gerwen stuit in kwartfinale WK op Joyce

Darter Michael van Gerwen neemt het zaterdag in de kwartfinales van het wereldkampioenschap op tegen Ryan Joyce. De 33-jarige Engelsman, die debuteert op het wereldkampioenschap, was vrijdag in de achtste finales in Londen verrassend te sterk voor zijn landgenoot James Wade.

De als negende geplaatste Wade kreeg liefst vier pogingen om het duel te beslissen, maar de Engelsman liet alle ‘matchdarts’ onbenut. Joyce, die ook enkele mogelijk beslissende pijlen miste, sloeg uiteindelijk in de zevende set wel toe en won met 4-3.

Joyce schakelde eerder dit toernooi vrij verrassend Simon Whitlock uit. De Australiƫr was de nummer acht van de plaatsingslijst.

Van Gerwen verzekerde zich donderdag al van een plek bij de laatste acht. De tweevoudig wereldkampioen zette de Engelsman Adrian Lewis, die het WK ook tweemaal won, met 4-1 aan de kant.