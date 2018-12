Achtereekte telt weer mee in schaatsland

Carlijn Achtereekte telt als olympisch schaatskampioene (3000 meter) weer helemaal mee. Door darmproblemen kwam de 28-jarige rijdster van Team Jumbo-Visma tijdens het eerste deel van het seizoen nauwelijks in actie. Met ietwat gedevalueerd brons op de 3000 meter bij de NK afstanden in Thialf keerde Achtereekte vol vertrouwen terug aan het front. ,,Ik heb van ver moeten komen. Hier ben ik heel blij mee”, reageerde de blonde schaatsster uit Lettele opgetogen.

Zonder moeizame wissel met Reina Anema had er voor Achtereekte waarschijnlijk meer ingezeten dan de derde tijd (4.01,77). Haar tegenstandster gaf in het eerste deel van de race geen voorrang, waardoor het ritme van de olympisch titelhoudster even haperde. Anema werd na de rit gediskwalificeerd.

,,Ik moest rechtop gaan staan, kwam daardoor uit mijn schaatshouding waarna ook mijn concentratie was verstoord”, analyseerde Achtereekte. ,,Dat heeft me toch wel wat tijd gekost. Het was een sleutelmoment waar ik even flink van baalde. Maar ik kon mezelf gelukkig snel vermannen: ‘kom op, gas er weer op en doorvechten’. Het doet me heel goed dat ik daarmee alsnog brons wist veilig te stellen.”

Achtereekte hield de geëmotioneerde olympisch kampioene Esmee Visser (vierde in 4.01,98) nog net van een WK-ticket af. Mede dankzij haar zesde plaats vrijdag op de 1500 meter, in een persoonlijke recordtijd van 1.57,39, mag de vertrouweling van coach Jac Orie komende maand ook aan de EK allround in Collalbo deelnemen. ,,Een Nederlandse titel heb ik nog niet, maar die twee startbewijzen zijn me momenteel meer waard.”

Antoinette de Jong, die haar titel prolongeerde met 4.00,64, en Ireen Wüst (tweede in 4.01,29) kwamen na afloop van de enerverende strijd tot dezelfde conclusie. ,,Het Nederlandse niveau op deze afstand wordt steeds hoger”, spraken de twee voormalige ploeggenoten afzonderlijk van elkaar. Beiden wisten ook wat er voor WK-goud in februari in Inzell nog nodig is: ,,de slotronden moeten sneller”.