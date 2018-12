Anderson naar laatste vier WK darts

Darter Gary Anderson heeft zich overtuigend geplaatst voor de laatste vier op het WK in Londen. De tweevoudig wereldkampioen uit Schotland overklaste in de kwartfinale de Engelsman Dave Chisnall met 5-2.

Anderson had het in de voorgaande rondes tegen Chris Dobey en de Nederlander Jermaine Wattimena lastig, maar liet er in de partij tegen Chisnall geen twijfel over bestaan wie naar de halve finale zou gaan. Met een gemiddelde van 115 voor drie pijlen gooide hij de eerste set zo goed als perfect uit.

De 48-jarige Schot bleef goed gooien en had pijlen om op 4-0 te komen, maar hij miste. Chisnall kwam terug tot 3-1, maar kon niet voor een echte comeback zorgen. Anderson besliste in de vijfde leg van de zevende set de partij.

Anderson kwam tot een gemiddelde van 103,43 met drie pijlen en verzilverde 18 van de 32 ‘finishes’. Dat was duidelijk beter dan Chisnall die tot een gemiddelde van 96,54 kwam. In de halve finale treft de als vierde geplaatste Schot mogelijk Michael van Gerwen. De als eerste geplaatste Nederlander speelt later zaterdag tegen Ryan Joyce.

Anderson werd in 2015 en 2016 wereldkampioen. In 2015 versloeg hij Phil Taylor in de finale, een jaar later Adrian Lewis.