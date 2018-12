Nathan Aspinall is de eerste halvefinalist bij de WK darts in Londen. De Engelsman versloeg Brendan Dolan, de Noord-Ier die de Nederlander Benito van de Pas uit de kwartfinales hield. Aspinall, een bescheiden nummer 74 op de wereldranglijst en ook nog WK-debutant in Alexandra Palace, won de best-of-nine overtuigend met 5-1.

Michael van Gerwen, de enige Nederlander die nog in het toernooi zit, komt zaterdagavond in actie.