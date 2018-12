Minderhoud in Mechelen beste op de kür

Hans Peter Minderhoud heeft op bij de wereldbekerwedstrijd dressuur bij Jumping Mechelen de kür op muziek gewonnen. Minderhoud kwam met GLOCK’s Dream Boy N.O.P. tot een score van 83,665 en bleef daarmee de Duitse Helen Langehanenberg en de Portugese Maria Caetano voor.

Langehanenberg kwam met de 16-jarige Damsey FRH tot een totaal van 82,880 procent. Dat was iets beter dan de verrassende Caetano die tot dan toe met 80,160 procent de hoogste score had neergezet. Madeleine Witte werd met Cennin zesde met 76,870.

Minderhoud was verrast over zijn sterke optreden. ,,Vorige week in Londen liep Dream Boy nog heel stroef en twijfelde ik of ik wel naar Mechelen zou gaan”, bekende hij na afloop. ,,Nu ben ik bijzonder blij dat ik toch ben gekomen. Mijn paard liep een heel stuk soepeler en bovendien wonnen we ook nog.”

Minderhoud had een dag eerder ook al de zege gepakt in de Grand Prix.