Opnieuw remise tussen Schwarzman en Boomstra

De tweede partij om de wereldtitelstrijd dammen is net als de eerste onbeslist geëindigd. Uitdager Roel Boomstra en de Russische wereldkampioen Alexander Schwarzman, die een licht overwicht had, kwamen in Leeuwarden na 41 zetten remise overeen.

De dammers nemen het in twaalf partijen tegen elkaar op. Als na zes partijen nog geen van de spelers een partij heeft gewonnen en enkel remises zijn gespeeld, volgt er een tussentijdse tiebreak sneldammen. Zodat er in ieder geval één partij is beslist.

De komende twee partijen zijn ook in Leeuwarden, daarna volgen er vier in Groningen en dan vier in Assen. De laatste partij is 13 januari.

De 51-jarige Schwarzman onttroonde vorig jaar in de Estse hoofdstad Tallinn de 25-jarige Boomstra als wereldkampioen. De Groningse grootmeester had die titel een jaar eerder veroverd in een tweekamp met landgenoot Jan Groenendijk. Als oud-kampioen had Boomstra het eerste recht om de heersende kampioen uit te dagen.