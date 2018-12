Smit wint in Thialf eerste titel op 500 meter

Janine Smit heeft voor de eerste keer in haar loopbaan de Nederlandse titel op de 500 meter veroverd. De 27-jarige schaatsster uit Heerenveen zegevierde op de tweede dag van de NK afstanden in Thialf met een tijd van 38,22 seconden. Dat was tevens een persoonlijk record.

Letitia de Jong, Nederlands kampioene op de sprintvierkamp, pakte zilver met een tijd van 38,31. Het brons was voor Jutta Leerdam, die finishte in 38,41. Sanneke de Neeling belandde met een tijd van 38,48 als nummer vier net naast het podium.

De top drie van het klassement plaatste zich voor de WK afstanden in februari in Inzell. De drie deelneemsters aan de EK sprint, komende maand in Collalbo, worden zondag na de 1000 meter bekend.

Suzanne Schulting eindigde met een tijd van 39,25 op de vijftiende plaats. De olympisch kampioene shorttrack op de 1000 meter wil, als het zo uitkomt in haar programma, haar geluk af en toe op de langebaan beproeven. De 21-jarige blikvanger van Team IKO heeft zich eveneens voor de 1000 meter ingeschreven. Schulting won dit shorttrackseizoen al vier keer wereldbekergoud op individuele nummers.

Mede door het ontbreken van Jorien ter Mors, die door een knieblessure deze winter niet in actie komt, kunnen de veelal jeugdige Nederlandse sprintsters dit seizoen internationaal geen hoofdrol vervullen. Ter Mors was bij de NK afstanden titelhoudster op de 500, 1000 en 1500 meter.