Smith bereikt halve eindstrijd WK darts

Michael Smith staat voor het eerst in de halve eindstrijd van het wereldkampioenschap darts. De 28-jarige Engelsman was zaterdag in de kwartfinale met 5-1 te sterk voor zijn landgenoot Luke Humphries, die een dag eerder nog verrassend titelverdediger Rob Cross uitschakelde.

Smith stond drie jaar terug ook al in de kwartfinale. Toen lukte het hem niet de halve finales te halen. Raymond van Barneveld was destijds te goed.

Smith neemt het zondag in de halve eindstrijd op tegen Nathan Aspinall. De nummer 74 van de wereld, die debuteert op het WK, versloeg eerder op zaterdag de Noord-Ier Brendan Dolan.