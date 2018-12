‘Stomme fout’ deert Nuis niet

Heel Thialf hield tijdens de laatste buitenbocht van Kjeld Nuis op de 1500 meter de adem in. ,,Ik ook”, gaf de winnaar van de schaatsmijl bij de NK afstanden (1.44,02) ruiterlijk toe. De olympisch en wereldkampioen op de 1500 meter ging bijna onderuit, maar wist op de been te blijven en alsnog het duel met ploeggenoot Patrick Roest (tweede in 1.44,20) in zijn voordeel te beslissen.

,,Het was een stomme fout”, erkende Nuis, die zijn derde Nederlandse titel op de 1500 meter veroverde. ,,Natuurlijk had het ook met vermoeidheid te maken, maar ik sneed die bocht gewoon te vroeg aan. Daardoor kwam ik te dicht op de blokjes en ging ik bijna op mijn bek. Gelukkig kon ik mezelf corrigeren en door blijven rijden. Maar het was inderdaad even schrikken, ja.”

Nuis keek niettemin met veel voldoening terug op zijn winnende race. ,,Ik ben als een kamikaze van start gegaan en heb als een leeuw gevochten voor het baanrecord. Tot 1100 meter ging het allemaal perfect. Ik schaatste hard en geconcentreerd. In de laatste ronde wilde ik toch nog even aanzetten. Ik ging mezelf forceren en daardoor kwam ook die misser in de buitenbocht. Je kunt en je hoeft helemaal geen extra gas meer te geven, want je rijdt al maximaal. Dat is toch weer een mooie les voor mij.”

Sven Kramer, vrijdag derde op de 5000 meter, eindigde als vierde (1.45,35) en verzekerde zich daarmee van een startbewijs voor de EK allround komende maand in Collalbo. ,,Dit was mijn derde tijd ooit op de 1500 meter in Thialf, dus voor mij was het een goede rit. Of mijn missie hier nu geslaagd is? Nou, ik heb er eigenlijk nooit aan getwijfeld dat ik mezelf zou plaatsen voor de EK allround. Ik snap dat anderen dat misschien wel hebben gedaan, maar met mijn achtergrond als allrounder was het niet meer dan logisch.”

Door aanhoudende rugproblemen verliep het voorseizoen voor Kramer moeizaam. Helemaal de oude is hij nog niet. De 32-jarige Fries laat de 10.000 meter op zondag uit voorzorg wellicht aan zich voorbijgaan. ,,Daar moet ik nog even een kosten-batenanalyse op loslaten.”